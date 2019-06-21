الان تتابع من قلعة يوفنتوس.. ساري يهاجم هازارد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 50 دقيقة - 8:36 م, 21 يونيو 2019 م التعليقات: 0 هاجم الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لفريق يوفنتوس، البلجيكي إيدين هازادر الذي رحل أيضلا عن تشيلسي الإنجليزي وانضم إلى ريال مدريد الإسباني، قائلا: “كان يسبب له بعض المشاكل”.

ساري قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ملعب يوفنتوس: “كان علينا استيعاب الصفات التي يتمتع بها إيدين هازارد، لأنه يمكنه أن يغير أسلوب الأداء”.

وأضاف: “لكن وجوده (هازارد) تسبب أيضا بمشكلات في خط الدفاع الأمر الذي كان علينا العمل على حله”.

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