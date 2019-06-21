شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يصطحب سفراء «الكان» لحضور حفل افتتاح أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأحد أبرز سفراء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تنطلق فعالياتها اليوم الجمعة وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو القادم، اليوم إلى مقر إقامة بعثات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وذلك قبل ساعات من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وحرص محمود الخطيب على استقبال زوار الكاف في مقر إقامة بعثات الاتحاد الأفريقي بالقاهرة والترحيب بالوفود الأفريقية، واصطحب الخطيب وفد سفراء كاف إلى استاد القاهرة لحضور افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، حيث يلتقي منتخب مصر في العاشرة مساء اليوم الجمعة منتخب زيمبابوي.

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يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اختار محمود الخطيب سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك باعتباره أحد أساطير الكرة الأفريقية، و«أول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب أفريقي عام 1983». وكان الخطيب قد شارك في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم أفريقيا 1986، وفي وصول مصر لأولِيمبياد موسكو 1980 التي لم تشارك فيها مصر لأسباب سياسية، وأولِيمبياد لوس أنجلوس 1984.

وفيما سجّل 37 هدفًا للأهلي في بطولات أفريقيا للأندية؛ جعلته متصدرًا هدّافي بطولات أفريقيا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. وقد ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب أفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عاميْ 1982، و1987، وثلاثة ألقاب لأبطال الكؤوس لأعوام 1984، و1985، و1986، واحتفظ الأهلي بكأس أفريقيا لأبطال الكؤوس مدى الحياة.

وكان لهذه الأهداف والبطولات النصيب الأكبر في فوز الأهلي بأغلى لقب في تاريخه، وهو لقب «نادي القرن».