شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الكان (8).. تجربة هولندية لقيادة أسود الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات قليلة وتبدأ كأس الأمم الأفريقية في مصر وسط تنافس 24 منتخبًا للظفر بالكأس، تحليل الكان هي عنوان الحلقات التي ستنشر تباعًا لتحليل أبرز المنتخبات المشاركة في مصر 2019.

نظرة عامة

أسود الكاميرون.. شارك الأسود في 19 بطولة من أصل 31 وتوجوا بـ 5 ألقاب أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017 ويعتبروا ثاني المنتخبات تتويجًا بعد المنتخب المصري «7 ألقاب».

كان من المفترض أن تقام هذه النسخة في الكاميرون لكن تأجلت لعام 2021 بسبب مشاكل في جاهزية البنية التحتية في الكاميرون.

الهولندي كلارينس سيدورف – 43 عامًا – المدير الفني لأسود الكاميرون، سيدورف لا يمتلك تاريخًا كبيرًا على مستوي التدريب حيث بدأ التدريب عام 2014 بتولي قيادة ميلان الايطالي ثم درب شينزين الصيني ثم ديبورتيفو لاكورونا وبدأ تدريب الكاميرون في أغسطس 2018 خلفًا لألكسندر بيلينجا ويساعده حاليًا باتريك كلويفرت.

تأهل المنتخب الكاميروني للبطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة التي ضمت المغرب وملاوي وجزر القمر.

وأوقعتهم القرعة برفقة غانا وبنين وغينيا بيساو.

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قائمة المنتخب واستعدادات الكان

ضمت قائمة الأسود 23 لاعبًا كلهم محترفون

حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فناربخشة التركي).

الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).

الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني).

الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).

استعدت الكاميرون للبطولة بلقاءين وديين، الأول أمام زامبيا وانتهي بفوز الكاميرون 2-1 والثاني بتعادل إيجابي مع مالي بهدف لكل منتخب.

نظرة تحليلية

لم يستقر سيدورف على الخطة التي سيلعب بها منتخب الكاميرون لكن 4.3.3 هي الأقرب