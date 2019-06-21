شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الأزمة.. المنتخب الكاميروني يحسم موقفه من المشاركة في أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر لاعبو منتخب الكاميرون، بيانًا رسميًا إلى الشعب الكاميروني أعلنوا فيه إنهاء الإضراب والسفر إلى مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء بيان نجوم منتخب الكاميرون حسبما ذكر موقع «سبوتنيك» كالتالي:

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«لقد قررنا وضع حد لجميع المفاوضات المتعلقة بمكافآتنا، سنأخذ الطريق إلى مصر اليوم، نريد أن نطمئن الشعب الكاميروني إلى أننا سنذهب إلى كأس الأمم الإفريقية 2019 بتصميم على تقديم أفضل ما لدينا وجعل كرة القدم الكاميرونية تتألق، سنكرس أنفسنا فقط لواجبنا وحصد اللقب، من الواضح أن العديد من الأشياء يجب أن تتغير وهذا هو السبب في أننا اتخذنا موقفًا قويًا في الأيام الأخيرة، شكرا لكم على دعمكم المستمر».

وكشفت الإذاعة الوطنية في الكاميرون أن قادة المنتخب أعلنوا استعداد اللاعبين للسفر إلى مصر وفض الإضراب بعدما تم التوصل لاتفاق مع الحكومة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم على حل أزمة المستحقات المالية.

وأضافت الإذاعة الكاميرونية، أن اتحاد الكرة وعد كل لاعب بمكافأة قدرها 7.500 يورو حال التأهل لدور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب منح كل لاعب مبلغ 30 ألف يورو، وهي منحة خاصة بالتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2019.