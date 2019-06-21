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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حكيم يشعل الأجواء في استاد القاهرة قبل حفل افتتاح أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفنان حكيم، إلى استاد القاهرة الدولي استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
ويحيي «حكيم» حفل الافتتاح بأغنية «متجمعين»، ويشاركه الغناء فيمى كوتيه من نيجيريا الذي يغنى بالإنجليزية والمطربة العالمية (دوبيه) من كوت ديفوار.
وتفاعلت الجماهير مع الفنان المصري الذي قام بجولة حول الاستاد لتحية الجمهور، ودخل في وصلة رقص مع كوتيه ودوبيه.
ومن المنتظر أن ينطلق حفل الافتتاح في الثامنة مساء اليوم الجمعة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ووفود رسمية من 23 دولة أفريقية، وجيان إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
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