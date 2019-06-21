شكرا لقرائتكم باشا مصر يدعم المنتخب الوطنى من مدرجات ستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص الفنان أمير كرارة على التواجد في إستاد القاهرة لمتابعة حفل إفتتاح بطولة أمم أفريقيا ثم دعم منتخبنا الوطني الإول في مباراة الإفتتاح أمام زيمبابوي في العاشرة مساءً.
والتقط العديد من الجمهور إ صور تذكارية مع الفنان أمير كرارة الذى أرتدى قميص منتخب مصر وأكد ثقته في قدرة منتخبنا على الفوز وإسكمال مشوار التتويج باللقب الأفريقي.
ويشتهر النجم السينمائي الشهير بلقب "باشا مصر" مع الجماهير.
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