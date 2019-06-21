شكرا لقرائتكم "التزكية" تمنح فهد المدلج رئاسة نادي الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفيصلي عن تزكية فهد المدلج لرئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت، يوم الجمعة، بحضور مكتب الهيئة العامة للرياضة.

وقال نادي الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تمت تزكية فهد المدلج رئيسا لمجلس الإدارة وعضوية كل من عبدالله الضاوي ومدلج إبراهيم اللعبون ووائل المدلج وضاوي الضاوي وبندر العتيبي ومساعد المويس وعبدالكريم ابانمي.