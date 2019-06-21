أتالانتا يتعاقد مع الكولومبي لويس مورييل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي يوم الجمعة عن تعاقده مع المهاجم الكولومبي لويس مورييل من صفوف إشبيلية الإسباني، بقرابة 18 مليون يورو. ولم يكشف أتالانتا عن تفاصيل العقد، ولكن تقارير إعلامية قدرت الصفقة بنحو 18 مليون يورو ولمدة أربعة أعوام. ويرتدي مورييل (28 عاما) القميص رقم 9 في أتالانتا، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى فيورنتينا الإيطالي، حيث سجل ستة أهداف خلال 16 مباراة. وشهدت مسيرة مورييل احترافه في صفوف ليتشي وأودينيزي وسامبدوريا أيضا.

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