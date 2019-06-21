تعرف على محظورات الجماهير داخل المدرجات

تنطلق بعد ساعات قليلة بطولة الأمم الأفريقية في دورتها الـ 32 المقامة بمصر، حيث يبدأ الجماهير بدخول إلي المدرجات لمشاهدة حفل أفتتاح الأمم الأفريقية ومباراة مصر وزيمبابوي، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع عدة محظورات على الجماهير سوف نعرضها عليكم.

تجنب اصطحاب هذه الأشياء أثناء الدخول الى مباريات امم أمم أفريقيا: