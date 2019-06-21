تعرف على محظورات الجماهير داخل المدرجات

تنطلق بعد ساعات قليلة بطولة الأمم الأفريقية في دورتها الـ 32 المقامة بمصر، حيث يبدأ الجماهير بدخول إلي المدرجات لمشاهدة حفل أفتتاح الأمم الأفريقية ومباراة مصر وزيمبابوي، وقامت الأجهزة الأمنية بوضع عدة محظورات على الجماهير سوف نعرضها عليكم.
تجنب اصطحاب هذه الأشياء أثناء الدخول الى مباريات امم أمم أفريقيا:
- باور بانك POWER BANK .
- العصي الخشبية للأعلام.
- علب الكبريت.
- 4شواحن التليفونات المحمولة.
- الأسلاك الكهربائية بأنواعها.
- زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية.
- مفاتيح الكهرباء.
- أجهزة الريموت كنترول.
- البطارية الجافة.
- شرائح لحام الأسلاك.
- الآلات الحادة والمدببة .
- محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ.
- الأسلحة النارية بكافة أنواعها “حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص”.
- أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال.
- أقلام الليزر.
- عبوات الغاز المضغوطة.
- مواد سريعة الاشتعال.
- الولاعات.
- الإسبراى.
- الصفارات.