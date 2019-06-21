القنوات الناقلة لافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.. تردد القنوات المفتوحة لنقل افتتاح كاس ألأمم...

نعرض لكم من خلال ذلك المقال القنوات الناقلة لمباراة اليوم الجمعة ما بين منتخب مصر وفريق زمباوبوي، حيث سيتم نقل المباراة مع احتفالية افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر تلك القنوات وسيكون بث مباشر ارضي وفضائي، حيث انه سوف يخوض المنتخب المصري المباراة الودية على ارضه وما بين جمهوره.

وأما عن بث المباريات والافتتاح سيكون بث مباشر وتهدف المباراة الودية إلى تحقيق فوز المنتخب المصري اليوم في البطولة، وخوض المباراة بقوة والاستعداد للحصول على كأس البطولة في نهاية البطولة التي تقام في مصر، كما تم الاستعداد لها منذ عدة اشهر ماضية.

القنوات الناقلة لافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

كما قد خاض منتخب مصر مباراتان وديتان قبل بدء الأمم الأفريقية أمام كل من فريق تنزانيا وغينيا على استاد برج العرب وكانت مباريات ودية، حيث قد فاز منتخب مصر بنتيجة 0/1، وفي المباراة الثانية فاز بنتيجة 1/3، وأما عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كالأتي ذكره: