القنوات الناقلة لافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019.. تردد القنوات المفتوحة لنقل افتتاح كاس ألأمم...

نعرض لكم من خلال ذلك المقال القنوات الناقلة لمباراة اليوم الجمعة ما بين منتخب مصر وفريق زمباوبوي، حيث سيتم نقل المباراة مع احتفالية افتتاح مباريات كأس الأمم الأفريقية عبر تلك القنوات وسيكون بث مباشر ارضي وفضائي، حيث انه سوف يخوض المنتخب المصري المباراة الودية على ارضه وما بين جمهوره.
وأما عن بث المباريات والافتتاح سيكون بث مباشر وتهدف المباراة الودية إلى تحقيق فوز المنتخب المصري اليوم في البطولة، وخوض المباراة بقوة والاستعداد للحصول على كأس البطولة في نهاية البطولة التي تقام في مصر، كما تم الاستعداد لها منذ عدة اشهر ماضية.
القنوات الناقلة لافتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019
كما قد خاض منتخب مصر مباراتان وديتان قبل بدء الأمم الأفريقية أمام كل من فريق تنزانيا وغينيا على استاد برج العرب وكانت مباريات ودية، حيث قد فاز منتخب مصر بنتيجة 0/1، وفي المباراة الثانية فاز بنتيجة 1/3، وأما عن القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كالأتي ذكره:
- سيتم البث عبر قناة تايم سبورت الأرضية المصرية، والتي يمكن استقبال بثها الأرضي على التردد الأرضي المعتاد عليه وهي من ضمن قنوات التليفزيون الأرضي، حيث أن تم التأكيد على أنها سوف تقوم بتغطية حصرية ومتميزة لجميع مباريات البطولة.
- كما سوف تذاع المباراة في البث الفضائي، حيث سوف يكون البث عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، والتي سوف تقوم ببث مباشر لمباراة مصر وزيمبابوي فضائيا.
- حيث تنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت bein sports max 3
- كما تنقل المباراة عبر قناة bein sports max 4