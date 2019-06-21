كتيبة المنتخب علي موعد مع الأميرة الأفريقية الثامنة

ساعة ونصف عمر المباراة ممكن أن تجعل المشجع يعيش أيام من السعادة أومن الحزن نتيجة الشغف الكبير، والذي بجعل الشخص من هادئ ووقور إلي مجذوب، أنها الساحرة المستديرة، أنها تهمة لا ينفيها مشجعين الكرة بل يتفاخرون بها يتسابقون لمشاهدة مباراتهم المفضلة.

وهذا العام 2019 يعني الكثير لمشجعي كرة القدم فإن سنة 2019 تعني شيئا واحد فقط هو كأس الأمم الأفريقية، ذلك الحدث الذي كانوا ينتظروه بفارغ الصبر.

من اليوم سوف يشجع الملايين منتخب مصر حينما تبدأ أنطلاق شرارة منافسة البطولة وهى المرة الخامسة التي تقام في مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

ومصر تستعد لاستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية، حيث ستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، منقسمين إلى ست مجموعات، كما ستبدأ المسابقة في لأول مرة في فصل الصيف بعدما كانت تقام دائما في شهر يناير.

ومنتخب مصر يبدأ مباريات البطولة بمواجهة زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة الموافق 21\6\2019 في استاد القاهرة الدولي.