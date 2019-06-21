فتح أبواب إستاد القاهرة لاستقبال الجمهور لمتابعة الأمم الأفريقية

سيتم فتح أبواب إستاد القاهرة، حتى يتم استقبال الجمهور في مشاهدة افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، حيث قد أكدت الجهات المعنية فتح الأبواب الساعة 1 ظهراً، وعلى أن يتم غلقها الساعة السادسة ونصف مساء، ولا يسمح بالدخول بعد هذا الموعد.

كما أن أجهزة الأمن وضعت خطط أمنية متكاملة لكي يتم التنسيق من جميع الجهات من أجل راحة الجمهور، كما أنها وضعت طرق مؤدية للإستاد لكي يتم الوصول إلى المدرجات بسهولة، وذلك بسبب مناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وسيكون هذه المباراة بين منتخب مصر وزيمبابوي في إستاد القاهرة الدولي، كما قد أكدت أجهزة الأمن أن الخطط الأمنية التي وضعتها ستكون سبيل راحة للجماهير من أجل أن يشاهدوا المباراة.