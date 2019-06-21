محمد صلاح يقود هجوم الفراعنة فى التشكيل المتوقع أمام زيمبابوى بافتتاح الكان

ينتظر ملايين الجماهير المصرية والأفريقية والعربية وحول العالم تجاه استاد القاهرة الدولي، مع دقات العاشرة مساء اليوم، لمشاهدة المباراة الافتتاحية بين منتخب مصر وزيمبابوى في بداية بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقد وضع أجيرى، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة اليوم والذي يضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوى.

في خط الدفاع: أيمن اشرف وباهر المحمدي وأحمد حجازي وأحمد المحمدي.

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في الوسط الدفاعي: محمد النني وطارق حامد.

أمامهم ثلاثي الوسط الهجومي : تريزيجيه وعبد الله السعيد ومحمد صلاح.

وفي المقدمة : مراون محسن.

وتبدأ منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي تحتضنها مصر بداية من اليوم وحتى 19 يوليو المقبل، وهى المرة الخامسة التي تستضيفها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في التاريخ، مقسمه إلى 6 مجموعات، كما تنطلق المسابقة في شهر يونيو لأول مرة أيضا، بعدما كانت تقام دائما في شهر يناير، حيث تقع مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية.