يلا شوت بي أن سبورت MAX مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي افتتاح كاس الامم الافريقية مباشر على بين سبورت...

رابط تابع لايف مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم مباشر تابع لايف الاسطورة kora star. تقام المباراة الافتتاحية في البطولة التاريخية أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب يوم الجمعة 21/6/2019، ويواجه منتخب مصر نظيره في المجموعة الأولى منتخب زيمبابوي بالجولة الأولى على ستاد القاهرة الدولى.

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