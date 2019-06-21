“آس” الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2019

وضعت صحيفة “آس” الإسبانية الضوء على انطلاق النسخة الـ 32 من بطولة أمم أفريقيا 2019 اليوم، حيث سيواجه منتخب مصر مع زيمبابوى في العاشرة مساءً باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي أوغندا والكونغو الديموقراطية.

وذكرت الصحيفة، إن منتخب الفراعنة يفبدا مشواره في المسابقة الأفريقية بمواجهة زيمبابوى، في الوقت الذي يعتبر فيه المرشح الأكثر حظاً للتتويج اللقب بجانب منتخبي المغرب والسنغال.

كما أوضحت الصحيفة أن مصر، التي نالت شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون في يناير الماضي، ستأتي بالعديد من المكاسب على مجال السياحة والاقتصاد على خلفية تنظيم المونديال الأفريقي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسخة 2019 من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، كما سيشارك 3 منتخبات في الحدث القاري للمرة الأولى وهي موريتانيا وبوروندي ومدغشقر .

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن وجود نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع المنتخب المصري يعطي إضافة كبري، ويصبح فريقاً قوياً لبقية المنافسين.