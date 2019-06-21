أحمد صلاح حسني يتوقع نتيجة مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: توقع الفنان أحمد صلاح حسني فوز منتخب مصر في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية بنتيجة 2/0 لصالح مصر. وكتب حسني تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "توقعي فوز مصر 2/0 إن شاء الله.. محمد صلاح، ومروان محسن"، أفريقيا ضربة البداية يا رب انصرنا". Advertisements وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، البطولة الأفريقية الأعرق في القارة السمراء، مساء اليوم الجمعة بمباراة مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً، وتستمر فعاليات البطولة حتى 19 يوليو المقبل.​ لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)

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