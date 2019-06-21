من شبرا الخيمة إلى "الاستاد".. "نادية" وأولادها يبيعون أعلام مصر لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

قبل أسبوعين، قررت "نادية عبد الله" أن تشارك في الحراك الذي تشهده بطولة أمم أفريقيا، ولكن على طريقتها، كانت تتحدث مع مجموعة من جيرانها بمنطقة شبرا الخيمة حول المنتجات التي تُباع لمشجعي كرة القدم، مع قرب انطلاق بطولة أمم أفريقيا، فاتخذت قرارها ببيع مجموعة من أعلام مصر للمرة الأولى "مزنوقة في قرشين فقلت يمكن ربنا يرزقني"، بحسب تعبيرها.

في العاشرة صباح اليوم، وصلت السيدة الأربعينية إلى بوابة ستاد القاهرة الدولي المطلة على شارع يوسف عباس، حيث يستضيف حفل الافتتاح والمباراة التي تجمع منتخب مصر وزيميابوي، تعرض مجموعات مختلفة الحجم من الأعلام على المشجعين "معايا 5 عيال منهم واحد في الجامعة وواحد في إعدادي جبتهم معايا هنا نبيع أعلام ونسترزق"، تقول السيدة التي تعمل في بيع الملابس في منزلها، ولا تملك أي مصدر دخل آخر بعد طلاقها منذ فترة، وباتت مسئولة وحدها عن تدبير احتياجات أولادها الخمسة.

Advertisements

من أحد الباعة المجاورين لها بشبرا، اشترت السيدة مجموعة الأعلام، تعلو وجهها ابتسامة وهي تنظر إلى الكمية القليلة المتبقية معها "الناس كلها جاية تشجّع وتفرح والحمد لله البيع كويس"، ما جعلها تنوي الاستمرار حتى نهاية اليوم.

كذلك قررت "نادية" أن تبيع الأعلام في مباريات المنتخب الوطني المقبلة في البطولة، تأمل أن تكون حركة البيع جيدة فيما سيأتي، كما هو الحال في يوم الافتتاح، وقبل ذلك "أهم من البيع إن ربنا يكرم مصر وتكسب البطولة".

لمتابعة كل ما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 (اضغط هنا)