"أحمد" خريج تربية رياضية ويبيع الأعلام في طنطا: "الرزق يحب الخفية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

وجد "أحمد جمال" 33 سنة، من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، طريقًا لزيادة دخله، بعد أن قرر بيع أعلام المنتخب الوطني، في إطار بطولة أمم إفريقيا التي تنظمها مصر بداية من اليوم، وحتى يوم 19 يوليو المقبل.

يقول أحمد: "أنا خريج كلية تربية رياضية، وأعمل في نوادي رياضية خاصة، ووجدت بطولة أمم إفريقيا فرصة لأبيع أعلام المنتخب الوطني لزيادة دخلي".

وأشار جمال إلى أنه اعتاد مع المباريات المهمة، التي يتابعها العديد من أهالي مدينته طنطا، الخروج لبيع الأعلام أمام الكافتيريات والميادين العامة، قائلًا: "الرزق يحب الخفية".

وأوضح أحمد أن سعر العلم يترواح من 20 إلى 50 جنيهًا، حسب الحجم، مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء، مازال ضعيفًا قبل ساعات من افتتاح البطولة.