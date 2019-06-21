بالصور| وصول حكيم إلى ستاد القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
وصل النجم حكيم، للمشاركة في حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية المقرر لها اليوم الثامنة مساءً.
ويشارك المطرب حكيم في الحفل بالجزء العربي في أغنية متجمعين التي تم إعدادها خصيصًا للحفل، أما الجزء الإنجليزي فيقدمه الفنان النيجيري فيمي كوتيه، الذي سبق له المشاركة بالغناء في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، ورشح لجائزة "جرامي" ٤ مرات، أما المقطع الفرنسي فتقدمه المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" الحائزة على جائزة "جرامي" عام 2004.
الأغنية من كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وأنتجتها شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين".
وتنطلق اليوم بطولة الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمباراة مصر وزيمباوي والتي تُقام في العاشرة مساءً.
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