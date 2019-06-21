برشلونة يواجه أرسنال في كأس جوان جامبر بكامب نو

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إنه سيواجه أرسنال وديا في استاد كامب نو في الرابع من أغسطس آب المقبل.

وستكون المباراة ضد وصيف بطل الدوري الأوروبي في كأس جوان جامبر السنوية ضمن تقليد معتاد لبرشلونة قبل بداية الموسم الجديد وستكون بين زيارتين للفريق إلى اليابان والولايات المتحدة.

وسيلتقي برشلونة مع تشيلسي بطل الدوري الأوروبي يوم 23 يوليو تموز في طوكيو قبل أن يواجه قائده السابق أندريس إنيستا مع فريق فيسيل كوبي يوم 27 من نفس الشهر.

وسيعود فريق المدرب إرنستو بالبيردي إلى برشلونة وبعد مباراة أرسنال سينتقل إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين ضد نابولي يومي السابع والعاشر من أغسطس آب.

وكانت آخر مواجهة بين برشلونة وأرسنال في دور 16 بدوري أبطال أوروبا عام 2016 وتفوق الفريق القطالوني 5-1 في مجموع مباراتين.