محاولات لتأخير غلق أبواب استاد القاهرة قبل مباراة مصر وزمبابوي

يشهد استاد القاهرة الدولي حالة من التكدس الجماهيري أمام البوابات الرئيسية قبل ساعات من انطلاق مباراة مصر وزمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019. الأفريقية 2019. وتجرى الأن ومحاولات لتأخير غلق أبواب الاستاد نظرا لتأخر الجماهير للحضور بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وزمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وستنقل عبر قنوات beIN SPORTS MAX 1 HD AR وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR وتايم سبورت (بث أرضي).

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