صلاح في كلّ مكان قبل مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا

وتستعد جماهير الفراعنة بطريقة استثنائية لمباراة مصر وزيمبابوي المقررة اليوم في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019 مع ترقب ما سيفعله المعشوق الأول محمد صلاح.



ويعدّ محمد صلاح أحد أبرز لاعبي كأس إفريقيا 2019 المقررة في مصر عموماً، وأهم لاعبي بلاده بكل تأكيد، خاصة بعد تتويجه مع ليفربول الإنكليزي بلقب دوري أبطال أوروبا أوائل الشهر الحالي.



وستبدأ مصر مشوارها في البطولة التي تحمل الرقم القياسي بعدد ألقابها اليوم الجمعة عندما تواجه زيمبابوي في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الأولى وسط تفاؤل كبير من الشارع المصري الذي يتطلع للقب ولا شيء سواه.



وبدأت جماهير منتخب مصر تتوافد إلى ملعب القاهرة الدولي قبل انطلاق المباراة المقررة في الـ11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ومعظمها تحمل أعلام مصر أو صور لنجمها محمد صلاح.



وتصدر محمد صلاح المشهد دون منازع من خلال طباعة أقمصة تحمل صوره أو اسمه أو أقنعة للوجه حملت صورته.



كما رسمت العديد من الجماهير المصرية بمختلف الأعمار علم البلاد على الوجوه.



ويبدو أن الشكوك بشأن إقامة مباراة مصر وزيمبابوي قد زالت بعد أن كانت مهددة بسبب مشاكل بعض لاعبي الأخير مع الاتحاد المحلي للعبة.



المصدر: بي إن سبورت