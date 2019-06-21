اونلاين | مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كأس الأمم الإفريقية لحظة بلحظة can 2019

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سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية على موعد مع المتعة والإثارة الكروية، حيث يخوض المنتخب المصري غمارا قويا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ويفتتح المنتخب المصري مبارياته بالبطولة مع منتخب زيمبابوي في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي الجمعة الموافق الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو، وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وبحضور جماهيري مكثف مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي بث مباشر.

كورة لايف مباراة مصر وزيمبابوي can2019:

وسيعتمد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على مجموعة من اللاعبين المميزين في can 2019، يأتي على رأسهم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه منذ أيام، ويعد صلاح السلاح الأقوى هجوميا للفراعنة، ونجح صلاح في قيادة منتخب مصر للتأهل للمباراة النهائية في بطولة أمم إفريقيا النسخة الماضية بالجابون قبل أن يخسر اللقب أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف، ويتواجد أيضا محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي وأحد أبرز لاعبي منتخب مصر في الفترة الأخيرة، ويقدم تريزيجيه مستويات مميزة مع فريقه وبات مرشحا للانتقال للدوري الفرنسي، بالإضافة لتواجد أسماء قوية ومميزة أخرى في مقدمتها طارق حامد ومحمد النني ثنائي وسط الفراعنة.

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بث مباشر لحظة بلحظة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية can 2019:

ويسعى المنتخب الوطني للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه واستعادة اللقب بعد 9 سنوات من الغياب، حيث توج منتخب مصر بأخر لقب في نسخة 2010 بعد الفوز على المنتخب الغاني بهدف نظيف، ولن يكون الطريق سهلا أمام الفراعنة للفوز بالبطولة في ظل تواجد العديد من المنتخبات القوية بالبطولة في مقدمتها منتخبات المغرب والسنغال وتونس والكاميرون وكوت ديفوار والجزائر، وشهدت قائمة منتخب مصر العديد من المفاجآت باستبعاد عدد من النجوم أمثال رمضان صبحي ومحمود كهربا وعبد الله جمعة وعمرو السولية ومحمد هاني ومحمد عواد، وسيلعب أجيري بطريقته المعتادة 4-3-3 بالاعتماد على أحمد حجازي وباهر المحمدي في قلب الدفاع، بالإضافة لأحمد المحمدي وأيمن أشرف كأطراف والنني وطارق حامد في وسط الملعب وأمامهم الثلاثي محمد صلاح وعبد الله السعيد وتريزيجيه وفي الهجوم مروان محسن، وسيحدد المدرب المكسيكي عددا من الأسماء القوية لتدعيم الفريق من دكة البدلاء أبرزها عمرو وردة وأحمد حسن كوكا ووليد سليمان.

على الجانب الأخر سيلعب منتخب زيمبابوي مباراة الإفتتاح في الكان أمام الفراعنة في مواجهة صعبة له، ويسعى صنداي ماريمو المدير الفني لمنتخب زيمبابوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى المرشحين للفوز باللقب، وسيعول كثيرا ماريمو على قدرات بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وأفضل لاعب منتخب زيمبابوي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوي، وفي حال نجاح المنتخب المصري في تصدر المجموعة فأنه سيواجه ثالث المجموعة الثالثة والتي تضم كل من السنغال وكينيا والجزائر وتنزانيا ومن المرشح أن يكون منتخب كينيا، وفي حالة الفوز سيواصل التقدم للدور ربع النهائي ويواجه الفائز من وصيف المجموعة الثانية ووصيف المجموعة السادسة ومن المنتظر أن يكونا منتخبا غانا وغينيا والاقرب فوز غانا في هذه المباراة، ليتأهل بعدها منتخب مصر للدور نصف النهائي.

وسبق ونجح منتخب مصر في الفوز بلقب أمم إفريقيا 7 مرات، الأولى في 1957، والثانية في 1959، بينما جاء اللقب الثالث بعد غياب 27 عاما عن التتويج تحديدا في 1986، ثم بطولة 1998 قبل أن يحرز اللقب 3 مرات على التوالي أعوام 2006و 2008 و2010.

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