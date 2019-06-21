رياضة | "فيفا" يهدد إيران قبل مونديال قطر 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيفا" يهدد إيران قبل مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، الاتحاد الإيراني للعبة مهلة حتى 15 يوليو المقبل، لضمان إتاحة دخول النساء إلى إستادات كرة القدم وحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وفي خطاب وجهه إلى رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، أكد إنفانتينو أنه "في الوقت الذي ندرك فيه التحديات والحساسيات الثقافية، علينا ببساطة أن نواصل التقدم في هذا الاتجاه".

وأضاف: "سأكون ممتناً للغاية إذا أبلغتم فيفا، في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتخطى 15 يوليو 2019، بالخطوات الملموسة التي يتخذها الاتحاد الإيراني لكرة القدم والسلطات الإيرانية من أجل ضمان السماح للنساء الإيرانيات والأجنبيات بشراء التذاكر وحضور مباريات التصفيات".

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ستنطلق في سبتمبر .

ويطبق حظر دخول النساء إلى إستادات الكرة في إيران منذ عام 1981، بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979، إذ يرى رجال الدين أنه لا مكان للنساء في إستادات كرة القدم التي تشهد مشاعر حماسية، وربما صيحات حادة من قبل المشجعين الرجال.

ويعني خطاب إنفانتينو أن "فيفا" قد يفرض عقوبات بحق إيران في حالة عدم إحراز أي تقدم، وقد تتضمن العقوبات حرمانها من المشاركة في التصفيات المؤهلة للمونديال.