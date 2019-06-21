رياضة | ماركا تكشف سر فشل انتقال جواو فيليكس لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا تكشف سر فشل انتقال جواو فيليكس لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ريال مدريد الاسباني، حاول التعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس لاعب بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 130 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ماركا الاسبانية أنه كان هناك محاولات من ريال مدريد للتعاقد مع جواو فيليكس مقابل 130مليون يورو، لكنها لم تتكلل بالنجاح، خاصة أن اللاعب في طريقه إلى الرحيل صوب أتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 120 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة :" ريال مدريد وضع50 مليون يورو، من أصل 130 مليون يورو، ضمن المتغيرات، وهو الأمر الذي رفضه بنفيكا، فيما وافق أتلتيكو مدريد على دفع 120 مليون يورو بصورة كاملة للتعاقد مع اللاعب".

يذكر أن "جواو فليكس" كان محل اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الأخري، مثل برشلونة، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، قبل أن يحسم أتليتكو مدريد الصفقة.