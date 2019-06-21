رياضة | صدمة قوية.. ريال مدريد يتراجع عن ضم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية.. ريال مدريد يتراجع عن ضم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف نادي ريال مدريد النهائي لضم كبرى صفقاته هذا الصيف.

وأكدت تقارير إسبانية، عن تراجع الريال بشكل رسمي عن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقالت الصحفية الشهيرة بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية أرانشا رودريجيز أن ريال مدريد استبعد التعاقد مع نيمار هذا الصيف.

وذكرت رودريجيز أن ريال مدريد لن يتحرك أبدًا للتعاقد مع نيمار سواء بـ100 مليون يورو أو 300 مليون يورو ، اللاعب الوحيد الذي يهتم به ريال مدريد هو كيليان مبابي في حال كان من الممكن أن تتم الصفقة.