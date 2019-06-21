رياضة | أول تعليق من نجم أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ماركوس يورينتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من نجم أتلتيكو مدريد على التعاقد مع ماركوس يورينتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من التعاقد مع ماركوس يورينتي، متوسط ميدان ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلق النجم الأوروجواياني خوسيه ماريا خيمينيز نجم دفاع أتليتكو مدريد على هذه الصفقة بقوله: "أنا أعرف لورنتي عندما كان في ألافيش، بطبيعة الحال سيضيف لنا الكثير، نحن نُرحب به وسيكون لاعب مهم في المجموعة".

وحسم الروخي بلانكوس صفقة يورينتي من الغريم ريال مدريد، مقابل 40 مليون يورو، وتمت الصفقة بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب زين الدين زيدان.