رياضة | ميلان يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستهدف التعاقد مع ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن باولو مالديني، أحد مسؤولي نادي آي سي ميلان الإيطالي، قد عاد "متفائل" من لقائه مع مسؤولي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد سافر مالديني رفقة بوبان إلى مدريد، حيث التقيا رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدير العام خوسيه أنجيل سانشيز.

ويتطلع نادي ميلان الذي احتل المركز الخامس في الدوري الايطالي الموسم الماضي، إلى إجراء تغيرات وتأمين الفريق، وهُم مهتمون بالتوقيع مع ثلاثة لاعبين ليسوا ضمن خطط مدرب الريال زين الدين زيدان.

وأفادت التقارير أن أكثر لاعب مرغوب فيه هو داني سيبايوس الذي يعرض قُدرته في بطولة اليورو لأقل من 21 عامًا في إيطاليا في الوقت الحالي، إلى جانب بورخا مايورال اللاعب الدولي الآخر لأسبانيا تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى مارتن أوديغارد وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية.

وقضى بورخا مايورال، الموسم الماضي معاراً إلى ليفانتي ، وقد صرح سابقاً بأنه على إستعداد لمغادرة ريال مدريد، ولم يغلق الباب أمام الإبتعاد عن إسبانيا، لكنه قال أن الليجا هي المفضله بالنسبه له.