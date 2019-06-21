رياضة | موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة مصر لحظة بلحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم 21 / 6 / 2019 والقنوات الناقلة| مشاهدة مباراة مصر لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة نارية ضد زيمبابوي مساء اليوم الجمعة 21/6/2019 وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وستلقى مباراة الافتتاح تلك نسب مشاهدة عالية.

وتنطلق مباراة مصر مع زيمبابوي على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وسط ترقب كبير من الجماهير المصرية التي تطمح في التتويج باللقب الثامن.

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وستكون مباراة مصر ضد زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية مذاعة عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 1 و2 " بتعليق المصري علي محمد علي من الملعب.

فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في المباراة الافتتاحية من البطولة الإفريقية عبر قناة تايم سبورت "Time Sports" بتعليق عصام عبده.

وسيشهد الاستوديو التحليلي للمباراة وجود الكابتن أحمد شوبير لتقديم المباراة في تمام السادسة مساءً وضيوفه؛ حازم إمام وعماد ومتعب والكاميروني صامويل إيتو.

ويقع منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري في المجموعة الأولى من دور المجموعات رفقة منتخبات؛ الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.