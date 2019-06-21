رياضة | مارادونا يكشف حقيقة إصابته بالزهايمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا يكشف حقيقة إصابته بالزهايمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا البالغ 58 عاما فيديو عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، نفى فيه ما يشاع عن إصابته بمرض الزهايمر.

وقال مارادونا في الفيديو: "أكثر من يروجون لإشاعات مرضي بالزهايمر لا يعرفون عن هذا المرض أي شيء. أنا في صحة جيدة ولست مريضا بهذا المرض، كثير من الناس يريدون التسبب في الارتباك، لكنني لا أحب الخلط".

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كما أكد ماتياس موريا، وكيل مارادونا عدم إجراء الأسطورة الأرجنتيني أي فحوص لتشخيص مرض الزهايمر لديه.

وكان مارادونا قد ترك نادي دورادوس المكسيكي الأسبوع الماضي الذي كان يشرف على تدريبه بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف والركبة.