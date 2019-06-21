رياضة | بأوامر زيدان.. ريال مدريد يضع خطته لتدعيم خط الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأوامر زيدان.. ريال مدريد يضع خطته لتدعيم خط الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أعيُن نادي ريال مدريد الإسباني تتجه لخط الهجوم، لكنه يُغطي ظهره بـ المدافعين فيرلان ميندي وإيدير ميليتاو، فالبرازيلي لـ التناوب مع راموس وفاران وميندي ظهير مع القوة البدنية.

وذكرت صحية "ABC" الإسبانية، أنه كما قال الأسطورة المدريدية دي ستيفانو: "أفضل طريقة للدفاع هي الهجوم الجيد" ، ولكن عندما لا يعمل خط الهجوم بشكلٍ جيد يصبح ضرورياً تحسين خط الدفاع وكما قال جوزيه مورينيو: "إذا لم تُسجل فأنت على الأقل تحقق التعادل"، كناية على أن ضعف الهجوم يُغطى بصلابة دفاعية فتخرج على الأقل بنتيجة إيجابية.

ولم يكن ريال مدريد في الموسم الماضي يمتلك هجومًا جيدًا أو حتى دفاعًا جيدًا ، بحيث سجل النادي أسوأ الأرقام في الدوري، حيث تلقى 46 هدفًا في 38 جولة، وسجل 63 هدفاً بعيداً عن رقمه بالموسم السابق 94 هدفاً.

غياب النجم الكبير كرستيانو رونالدو كان واضحاً في هجوم النادي الملكي، حيث لم يستطع دياز من تغطية الفجوة التي تركها البرتغالي.

إن DNA ريال مدريد يُعطي الأولوية في تطبيق الأسلوب الهجومي ولكن تحاول إدارة ريال مدريد حل مشكلة ريال مدريد الدفاعية والتي بدت واضحة بالموسم الماضي، لذا قامت بإنتداب كل من ميليتاو وميندي والأخير لحل مشكلة الريال الدفاعية في الرواق الأيسر ولمواجهة الأداء الضعيف لمارسيلو.

ركز النادي مؤخراً على تحسين الخط الخلفي بدايةً بـ تدعيم مركز حراسة المرمى ثم تدعيم الجانب الأيسر دون التطرق للجانب الأيمن المغطى جيداً بـ كارفاخال وأدرويوزولا ما يريده زيدان هو الحصول على ضمانات أكبر في الخط الخلفي وعلى الرواق الأيسر.

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حصل ميليتاو على الثقة عندما كان في بورتو بفضل قوته وسرعته وتدخلاته الجوية الجيدة، وصل إلى ريال مدريد بهدف واضح القتال على دقائق، أو أن يكون جاهزاً في حالة إصابة راموس او فاران أو ايقافهم أو الراحة وهي الامور التي تحدث دائمًا خلال موسم صعب وطويل.

مستوى ناتشو المتذبذب مع إصابات فاييخو المتكررة، وقدوم ميليتاو، سصبح البرازيلي هو الخيار الثالث في ريال مدريد، لذا سيكون هناك خروج لأحد قلبي الدفاع ناتشو فيرنانديز أو فاييخو خيسوس.