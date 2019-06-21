رياضة | ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني قد استبعد أمر التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيتجه للتوقيع مع زميله كيليان مبابي، والذي يكاد يكون ضمه مستحيلاً هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره سيرخيو فالنتين من (راديو اسبانيا)، فإن الهدف حالياً هو التعاقد مع نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا الذي في حال تمت الصفقة سيكون أغلى توقيع في تاريخ ريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد مهتماً بنيمار في الماضي، ولكن الآن هناك العديد من الاسباب التي دفعت النادي لاستبعاد التعاقد مع البرازيلي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيحاول التوقيع مع مبابي وإن كان ذلك ممكناً ولكن هذا يبدو مستحيلاً الان، حيث أن بيريز رئيس ريال مدريد مستاء من الاشاعات التي ذكرت انه سيوقع مع اللاعبين هذا الموسم لأنه سيكون الملام الأول لدى الجماهير نهاية الصيف بعد عدم التعاقد مع نيمار ومبابي.