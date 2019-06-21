رياضة | بنفيكا يصدم ريال مدريد ويرفض بيع نجمه المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنفيكا يصدم ريال مدريد ويرفض بيع نجمه المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، كان أحد المهمين بالتعاقد مع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد حاول التعاقد مع جواو فيليكس وقدم عرضاً بقيمة 80 مليون يورو بالإضافة الى 50 مليون يورو متغيرات.

لكن نادي بنفيكا رفض العرض المقدم من النادي الملكي، وفضّل بيعه مقابل 120 مليون يورو ثابت، ومن ثم أصبح أتلتيكو مدريد الأقرب للتعاقد مع اللاعب.