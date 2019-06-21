رياضة | مدحت شلبي يعلق على مباراة مصر وزيمبابوي عبر إذاعة "الشباب والرياضة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت شلبي يعلق على مباراة مصر وزيمبابوي عبر إذاعة "الشباب والرياضة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إذاعة الشباب والرياضة على الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، للتعليق على مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

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وتقام مباراة الافتتاح في العاشرة من مساء الغد الجمعة على ملعب إستاد القاهرة الدولي في حلته الجديدة، بين منتخب مصر حامل لقب الكان 7 مرات، ومنتخب زيمبابوي.

يذكر أن الإعلامي الرياضي مدحت شلبي يقدم برنامج "أفريقيا يا مساء الأنوار" على قناة "نايل سبورت" على مدار أيام البطولة، ويعرض البرنامج من الثانية عشر منتصف الليل ولمدة ساعتين على الهواء.