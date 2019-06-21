رياضة | ريال مدريد يصدم نابولي ويقرر الاستثمار في نجمه المتألق

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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنه يثق نادي ريال مدريد الإسباني، في قدرتهم على بيع النجم الكولومبي خاميس بسعر جيد، وذلك بعد مستواه الرائع في كوبا أمريكا يعني ارتفاع قيمته.

وذكرت صحيفة "ماركا" أنه سيعود خاميس ليكون لاعبا لريال مدريد مجددا بعد انتهاء فترة إعارته التي امتدت لعامين في بايرن ميونيخ، لكن من المستبعد أن يستمر طويلا حيث يُتوقع أن يغادر إلى أحد الأندية الأوروبية ويأمل مدريد أن يبيعه بأعلى سعر ممكن خاصة بعد عروضه الرائعة في كوبا أمريكا.

وساهم الكولومبي بشكل كبير في تفوق منتخب بلاده على الأرجنتين، بينما صنع هدف الفوز ضد قطر، ويبدو أن نابولي الإيطالي في طليعة المهتمين بالتوقيع مع خاميس خاصة مع تواجد مدرب يعرفه جيدا هو كارلو أنشيلوتي.

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وفقا لمصادر صحيفة "لاجازيتا ديلوسبورت" الإيطالية، فإن أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي يرغب بالتعاقد مع الدولي الكولومبي على سبيل الإعارة ب10 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بمبلغ 40 مليون يورو في يونيو 2020.