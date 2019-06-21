رياضة | مدرب غينيا: مصير كيتا يتحدد خلال ساعات.. ومواجهة مدغشقر صعبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب غينيا: مصير كيتا يتحدد خلال ساعات.. ومواجهة مدغشقر صعبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى البلجيكى بول بوت المدير الفنى لمنتخب غينيا أن مباراة فريقه الأولى أمام منتخب مدغشقر ستكون صعبة ومحفوفة بالمخاطر كونها أمام فريق يشارك للمرة الأولى بنهائيات كأس الأمم الافريقية.

وأضاف ان الفوز بمباراة الفريق امام مدغشقر ستشكل دفعة قوية وحافز للاعبين من أجل اجتياز دور المجموعات والتأهل الى دور الستة عشر للبطولة التى اكد انها تعد الاعصب فى تاريخ النهائيات بسبب مشاركة 24 منتخب من النخبة الافريقية.

وتحدث مدرب غينيا عن امكانية مشاركة نابى كيتا نجم ليفربول اللانجليزى فى مباراة الغد من عدمه , وقال "كيتا بات جاهزا بنسبة كبيرة ولديه الرغبة والاصرار على المشاركة , ولكن لم نحسم مشاركة فى مباراة الغد امام مدغشقر غدا وسيتم حسم الامر عقب اجتماع مع الجهاز الفنى .

وطالب لاعبيه بالحذر عندج مواجهة مدغشقر وقال الامال معقوده عليكم والجماهير تتنظر منكم الكثير وعليكم التحضير بشكل جيد "معربا عن سعادته بالتجهيزات والاتسعدادات التى تقوم بها مصر من اجل استضافة المونديال الافريقيى وقال حضرت قبل شهر ولمست ماحدث من تغيير فى المنشات والبنية التحتية والملاعب .

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وقال بول بوت:" لاتوجد مقارنة بين منتخب غينيا فى 2013 ومنتخب 2019 نمتلك العديد من المواهب ومتفاءل مشيرا الى ان الفارق فى كرة القدم هو الواقعية فى التعامل مع معطيات كل مباراة .

من جانبه عبر ابراهيما تراورى قائد الفريق الغينى عن فخره بالتواجد فى نهائيات كأس الامم الافريقية , وقال "الجيل الحالى يمتلك الطموح و الكثير من لاعبيه محترف فى اوروبا ويعلم جيدا كيف يتعامل فى مثل هذه الظروف رغم عدم الخبرة الافريقية , فهم جيل مكتظ بالمواهب وارضية الملعب ستثبت ذلك .

واضاف تراورى خضنا 3 مواجهات ودية للتحضير للبطولة:" ومن المؤسف اننا خسرناه جميعا ولكن نظرنا الى الامر بطريقة ايجابية من اجل علاج تلك السلبيات التى صاحبت اداء اللاعبين ، حتى لايتم تكرارها فى البطولة .

واوضح ان مباراة الغد ليست سهلة كما يزعم البعض كونها امام فريق مميز تأهل كثانى فريق فى مجموعته , ولكننا لدينا من الثقة والمواهب ما يؤهلنا لاجتياز عقبة مدغشقر