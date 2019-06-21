رياضة | مدفيديف يعبر إلى نصف نهائي بطولة لندن للتنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدفيديف يعبر إلى نصف نهائي بطولة لندن للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى نصف نهائي بطولة لندن البريطانية لكرة المضرب، بتغلبه اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي على الأرجنتيني دييغو سيباستيان شوارتزمان بمجموعتين دون مقابل.

وحسم مدفيديف صاحب الـ23 عاما اللقاء لمصلحته بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-2، خلال ساعة و17 دقيقة.

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وسيواجه مدفيديف في الدور القادم للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليوني يورو، الفائز من مواجهة الفرنسيين نيكولا مايو وجيل سيمون.