شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي: «بيليات» يقود زيمبابوي في مواجهة مصر بافتتاح أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه الرسمي لخوض مباراة مصر، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: سيباندا.

الدفاع: نونجا، هاديبي، موديمو، درايكوا.

الوسط: ناكامبا، مونينشي، موسونا، بيليات، كارورو.

الهجوم: موشيكوي.