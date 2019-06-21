شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني يؤدي صلاة الجمعة في مقر الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، صلاة الجمعة، اليوم، في قاعة تم تخصيصها للصلاة بمقر إقامة البعثة، حيث دعا خطيب الجمعة بالتوفيق لمنتخب مصر ولعامة شباب مصر.

وكان لاعبو منتخب مصر قد استيقظوا، صباح اليوم، في موعدهم المعتاد، حيث تناولوا وجبة الإفطار قبل صلاة الجمعة بنحو ساعتين، فيما نالوا قسطا من الراحة بعد وجبة الغذاء، استعدادا للمحاضرة الفنية التي سيلقيها عليهم خافيير أجيري، المدير الفني ويعلن خلالها تشكيل المباراة قبل التوجه إلى استاد القاهرة لمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء في افتتاح مباريات بطولة الأمم الأفريقية.