مارادونا ينفي إصابته بالزهايمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا التقارير الإعلامية التي أشارت أخيرا إلى إصابته بمرض الزهايمر.
ونشر مارادونا أسطورة نابولي الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة «انستجرام» قال فيه «لست في مرحلة الموت».
وأضاف مارادونا، 58 عاما، «أسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر».
وأضاف «إنه مرض بشع، الناس تموت من الزهايمر، لكني لست في مرحلة الموت».
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