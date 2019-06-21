الدبل يتسلم رئاسة الاتفاق غدا.. والعطوي يطالب بإنهاء ملف الأجانب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

حددت لجنة الانتخابات الرياضية غدا موعدا لعقد الجمعية العمومية لنادي الاتفاق، حيث يبدأ استقبال الأعضاء في الـ4 عصرا، وستعقد الجمعية العمومية الـ5 مساء في مقر النادي بحضور 33 عضوا من القائمة الأولية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية التي اعتمدتها هيئة الرياضة للأعضاء الذين سددوا رسوم العضوية.

وكان خالد الدبل الرئيس الحالي لنادي الاتفاق قد تقدم بترشيح نفسه لولاية أخرى خلال فتح باب الانتخابات دون تقدم أي منافس آخر، مما سيمنح الدبل فرصة الفوز بولاية ثانية لإدارة النادي الشرقي.

من جهة أخرى وضع خالد العطوي الذي تعاقدت معه إدارة الاتفاق مطلع الأسبوع الحالي تصوراته وطلباته الفنية لإدارة النادي والمجلس التنفيذي والبرنامج الكامل للفريق الأول للموسم المقبل، مطالبا بسرعة إنهاء ملف اللاعبين الأجانب قبيل سفر الفريق للمعسكر الإعدادي الذي سيقيمه بهولندا منتصف يوليو المقبل.