الرائديون يصوتون للمطوع بعد رفض طعون التويجري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يصوت الرائديون اليوم بمقر النادي ببريدة لاختيار رئيسهم المرشح، حيث يتنافس الثلاثي فهد المطوع ويوسف التويجري ومنصور العشاب، في الجمعية العمومية غير العادية لاختيار الرئيس للسنوات الـ4 المقبلة في سباق رئاسي يعد هو الأكبر سخونة وحراكا في انتخابات الأندية السعودية لوجود 3 مرشحين بعد أن أعلن المرشح الرابع ورئيس النادي الأسبق خالد السيف انسحابه من الترشح في وقت مبكر ودخوله كنائب رئيس في إدارة يوسف التويجري، نظرا لعدم تطابق شهادة المؤهل التعليمي مع متطلبات الترشح لرئاسة النادي.

ومن خلال الحراك الانتخابي بدأ ناخبو فهد المطوع أكثر ارتياحا للعملية الانتخابية نظير القيمة المالية لعضوية الناخبين التي تشير إلى فوز المطوع بكرسي الرئاسة الرائدية التي نالها على فترتين 2009 - 2012، والفترة الثانية فترة تكليفه لسنة من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق تركي آل الشيخ للموسم الرياضي الماضي.

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وشكل المطوع حالة جدل واسعة خلال فترة الانتخابات الحالية والتي رفضت فيها الطعون التي قدمها المرشح يوسف التويجري من قبل لجنة الانتخابات.

إلى ذلك اتفق الرئيس المرشح فهد المطوع على تجديد عمل الجهاز الفني الذي قاد الفريق في الموسم الماضي بقيادة المدير الفني الألباني الأصل، البلجيكي الجنسية بيسنيك هاسي وبقية طاقمه المساعد بعد الإعلان الرسمي لرئاسة النادي.

وعملت «مكة» أن الرائد سيغير جميع عناصره الأجنبية المحترفة باستثناء الحارس الدولي الجزائري عزالدين دوخه، المتبقي على نهاية عقده الاحترافي

موسم.