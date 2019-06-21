الوحدة يستعين بلاعب مصري لإدارة الكرة.. وجزائري للحراسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

فيما ينصب أعضاء الجمعية العمومية في نادي الوحدة اليوم سلطان موفق أزهر رئيسا لمدة أربع سنوات مقبلة، وصلت الإدارة الجديدة إلى مفاوضات متقدمة مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، إلا أنها لم تنه المفاوضات بشكل كامل لحين استلام النادي بشكل رسمي.

وبحسب ما علمته «مكة» فإن الإدارة الجديدة عقدت اجتماعات عدة خلال الفترة الماضية بحكم عدم وجود منافسين للعمل مبكرا والتخطيط للموسم، حيث من المتوقع الاستعانة بمدير لكرة القدم أجنبي، وأشارت المصادر إلى أن الرغبة تتجه إلى مصر لاستقطاب أحد الأسماء الكبيرة، بعد عرض عدد من أسماء اللاعبين الأجانب والمحليين، لتجهيز ملفاتهم واختيار الأفضل، كما وصلت الإدارة إلى مراحل متقدمة في اختيار المدرب الجديد الذي سيقود فرسان مكة خلال المرحلة المقبلة.

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وتستقبل اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية الحضور والتصويت في الجمعية العمومية والتي أنهى الأعضاء خلال الأيام الماضية عملية التسديد والالتحاق بالجمعية التي ضمت 20 شخصا وكيانا تجاريا، إضافة إلى مفاوضات متقدمة مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة، إلا أنه لم تنه المفاوضات بشكل كامل لحين استلام النادي بشكل رسمي.

وودع الرئيس السابق حاتم خيمي النادي أمس الأول بحضور عضو مجلس الإدارة السابق باسم خياط، والأمين العام السابق مشعل القرشي، وجميع الموظفين والعاملين في النادي في آخر زياراته الرسمية، قبل تنصيب مجلس الإدارة الجديد اليوم.

المجلس الجديد للوحدة

سلطان أزهر رئيسا

عبدالعزيز محمد القرشي نائبا للرئيس

عبدالعزيز علاء خيمي مديرا تنفيذيا

فيصل قائد عضوا

المهندس توفيق تونسي عضوا

عبدالله الثقفي عضوا

البرنامج الانتخابي اليوم