ناشئو الأخضر يستعدون لغرب آسيا في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن الـ16 عاما تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الطائف الذي يمتد حتى الـ29 من يونيو الحالي، تحضيرا للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في الأردن.

وافتتح الأخضر تدريباته على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين لرفع المعدل اللياقي تخللها تمرين الاستحواذ على الكرة، في حين عملت خلال الحصة المسائية تمارين تكتيكية دفاعية.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي استدعى 30 لاعبا للالتحاق بالمعسكر.