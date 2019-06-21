شكرا لقرائتكم فى يوم افتتاح CAN 2019.. حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاده الـ27... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الجمعة 21 يونيو، حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 27، حيث ولد صانع ألعاب القلعة الحمراء في عام 1992.

وتنقل حسين الشحات بين العديد من الأندية قبل أن يرتدي القميص الأحمر في النادي الأهلي، حيث بدأ مسيرته الكروية في فريق الشرقية للدخان، ثم مصر المقاصة والذي انتقل منه إلى فريق العين الإماراتي، قبل أن يعود مجدداً إلى مصر عبر بوابات النادي القلعة الحمراء.

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وخاض الشحات منذ انضمامه إلى النادي الأهلي في موسم الانتقالات الشتوية يناير الماضي 15 مباراة في الدوري العام سجل خلالهم هدفين وصنع هدف واحد في معدل دقائق لعب وصل إلى 1.027 دقيقة.