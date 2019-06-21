شكرا لقرائتكم قناة "تايم سبورتس" تهدى أغنية جديدة للمنتخب الوطنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أهدت قناة تايم سبورتس، القناة الرسمية الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية، أغنية جديدة لمنتخب الفراعنة الذى يستعد لخوض أولى مبارياته فى كان 2019، فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، حيث حملت الأغنية اسم "تحيا مصر".
ويلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولى الذى تزين لاستضافة العرس الأفريقى، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
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