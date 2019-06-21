شكرا لقرائتكم محمد عواد يتمنى التوفيق للمنتخب الوطنى أمام زيمبابوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي التوفيق لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج بالبطولة الثامنة وذلك عبر تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). وكتب عواد “مهما اختلفنا في وجهات النظر ولكن في النهاية ستظل مصر فوق الجميع، الثامنة أن شاء الله ” Advertisements ويفتتح منتخب الفراعنة مشواره فى العاشرة من مساء اليوم البطولة بلقاء أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة الدولى وسط حضور جماهيرى كبير. مهما اختلفنا في وجهة النظر ولكن في النهاية ستظل مصر فوق الجميع#الثامنة ان شاء الله.

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