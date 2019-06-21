شكرا لقرائتكم قبل مواجهة المنتخب وزيمبابوى.. ماذا قالت الأبراج لمحمد صلاح؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.
و يٌعد محمد صلاح هو أبرز لاعبى منتخب الفراعنة ، فى ظل الامكانيات الفنية التى يتمتع بها ، فضلا عن اعتماد الأجهزة افنية التى تتوالى على المنتخب عليه ، فى قيادة هجوم الفراعنة.
وقبل المباراة، نرصد ما تقوله الأبراج لأبو مكة اليوم
محمد صلاح - برج الجوزاء
ينضم محمد صلاح لاعب المنتخب إلى قائمة مشاهير برج الجوزاء حيث إنه مواليد 15 يونيو عام 1992 .
وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الجوزاء اليوم " تعيش حالة من التألق والنجاحات، وذلك بسبب اجتهادك فى عملك خلال هذه الفترة، مما يجعلك تحصل على مكافأة مالية.
ويلتقى المنتخب مع زيمبابوى ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة ، والتى تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية أيضا.
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