شكرا لقرائتكم قبل مواجهة المنتخب وزيمبابوى.. ماذا قالت الأبراج لمحمد صلاح؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم منتخب مصر مع نظيره زيمبابوى فى افتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

و يٌعد محمد صلاح هو أبرز لاعبى منتخب الفراعنة ، فى ظل الامكانيات الفنية التى يتمتع بها ، فضلا عن اعتماد الأجهزة افنية التى تتوالى على المنتخب عليه ، فى قيادة هجوم الفراعنة.

وقبل المباراة، نرصد ما تقوله الأبراج لأبو مكة اليوم

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محمد صلاح - برج الجوزاء

ينضم محمد صلاح لاعب المنتخب إلى قائمة مشاهير برج الجوزاء حيث إنه مواليد 15 يونيو عام 1992 .

وجاءت رسالة الأبراج لمواليد برج الجوزاء اليوم " تعيش حالة من التألق والنجاحات، وذلك بسبب اجتهادك فى عملك خلال هذه الفترة، مما يجعلك تحصل على مكافأة مالية.

ويلتقى المنتخب مع زيمبابوى ضمن مباريات المجموعة الأولى من البطولة ، والتى تضم منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية أيضا.