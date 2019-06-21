شكرا لقرائتكم حسن الرداد : تنظيم مصر لأمم أفريقيا أوروبى ومصر ستهزم زيمبابوى بثلاثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان حسن الرداد على ثقته الكاملة فى فوز المنتخب الوطنى الليلة على زيمبابوى فى مستهل مشواره بكأس الأمم الأفريقية التى ستقام الليلة وحتى 19 يوليه المقبل ، مشيرا إلى أنه يتوقع فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة .

وأضاف الرداد فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن المنتخب الوطنى قادر على حسم بطاقة الصعود للدور الثانى بسهولة ، مؤكدا على أن المجموعة التى يقع فيها الفراعنة تعد سهلة بالنسبة لإمكانيات اللاعبين المصريين .

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وأشاد حسن الرداد بالتنظيم الرائع الذى تشهده البلاد فى الوقت الحالى واصفا إياه بالأوروبى ، مشيرا إلى أنه يعتبرها نقلة كبيرة للكرة المصرية ، وستفيد المسئولين خلال الفترة المقبلة .

واختتم الرداد حديثه أنه دائما كان يحبز الذهاب لإستاد القاهرة لمشاهدة مباريات المنتخب ، إلا أنه سيقوم بمشاهدة اللقاء مع عائلته فى المنزل .

ويستعد المنتخب الوطنى لخوض مباراة زيمبابوى فى كان 2019 والتى تنظمها مصر فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.