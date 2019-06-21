شكرا لقرائتكم مصر ضد زيمبابوى .. أحمد حسن: كل التوفيق لمنتخبنا اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأسبق على مؤازرة الفراعنة قبل خوض المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب زيمبابوي. وكتب حسن عبر حسابه الشخصي على تويتر: كل التوفيق لمنتخبنا اليوم في ضربة البداية لبطولة جمهورية مصر العربية فهي بطولة الجميع. Advertisements

تويتة أحمد حسن ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة زيمبابوي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، حيث تضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

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